Unbekannte haben zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.55 Uhr, auf dem Gelände der Lambsheimer Kindertagesstätte Lambiland in der Neustadter Straße das Eingangstor und einen Bewegungsmelder beschädigt. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei Mülltonnen und Fußmatten herumgeworfen. Die Beamten glauben, dass dies kein Einbruchsversuch, sondern eher Vandalismus war, weil auf dem Gelände Trinkbecher gefunden wurden. Es werde wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.