Am Freitagabend haben in Bad Dürkheim nacheinander drei Müllcontainer gebrannt. Laut Polizei brannte zwischen 18.30 und 22 Uhr im Triftweg eine Mülltonne. Unbekannte Täter hätten die Tonne auf dem Grundstück unterhalb einer Autowerkstatt angezündet. Das Feuer griff dann auf zwei Papiercontainer über, die beide völlig ausbrannten. Da sich die Behältnisse in direkter Nähe zu einem Gebäude befanden, wurde auch dieses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Feuerwehr, die mit drei Löschfahrzeugen vor Ort war, konnte größeren Schaden verhindern.