Am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr haben Unbekannte in der Wonnegaustraße zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden die Kleider im Inneren der Container angezündet. Die Feuerwehr musste die Behälter aufschneiden und konnte so das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de gesendet werden.