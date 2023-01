Unbekannte haben laut Polizei am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhrdie Scheiben eines in der Erich-Reimann-Straße (Süd) geparkten Busses eingeschlagen und diesen im Anschluss in Brand gesteckt. Wegen Explosionsgefahr wurde der Bereich großräumig abgesperrt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9630.