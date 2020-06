Am frühen Freitagmorgen um 2.30 Uhr haben noch unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim zu sprengen. An das Geld gelangten sie laut Polizei aber nicht. Durch die Wucht der Explosion seien Teile des Geldautomaten, Teile der Decke sowie die Scheibe eines angrenzenden Geschäfts beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Täter flüchteten.