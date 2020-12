Unbekannte haben am Samstagnachmittag einen Zigarettenautomat gestohlen, der in einem Treppenhausdurchgang in einem unverschlossenen Hof in der Bahnhofstraße in Edenkoben abgestellt war. Laut Zeugen sollen die Täter den Automaten in einen Kleinbus eingeladen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.