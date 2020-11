An einem Klettergerüst auf einem Kinderspielplatz in der Pfrimmanlage/EckeThomasstraße haben bislang unbekannte Täter Metallteile abgeschraubt und gestohlen. Das teilt die Polizei Worms mit. Eine besorgte Bürgerin habe die Manipulation bemerkt und darüber die zuständige Ortsverwaltung Worms-Neuhausen am Sonntag über soziale Medien informiert. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass zwei Metallhülsen gestohlen wurden. Diese dienten zum Verbinden von Gewindestangen zur Stabilisierung des Klettergerüsts. Die Polizei weist darauf hin, dass „Manipulationen dieser Art eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder darstellen.“

Hinweise an die Polizeiinspektion Worms werden erbeten unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.