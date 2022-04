Ein 54-Jähriger aus Frankenthal erwischte am in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Unbekannte, die sich unbefugt Zutritt zu seinem Kleingartengrundstück in der Roxheimer Straße in Frankenthal verschafft hatten. Die Täter waren laut Polizei gerade dabei, Kupferkabel zu entwenden, als der Geschädigte sie entdeckte.Sie flüchteten zu Fuß. Dabei verloren sie eine Gartenschere, die sie zuvor entwendet hatten. Die Täter hatten sich, wie die Polizei später ermittelte, zu vier weiteren Parzellen Zugang verschafft. Offenbar hatten sie es vorwiegend auf Kabel zahlreicher Elektrogeräte abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233 3130 an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden. Die Polizei nimmt Hinweise auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.