Unbekannte haben einen Hochsitz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat zwischen Freitag, 15. Mai, und Montag, 18. Mai, ereignet. Der Hochsitz war in der Gemarkung Vorderwald der Gemeinde Bobenheim am Berg aufgebaut. Dort hatten Unbekannte in den vergangenen Monaten immer wieder Hochsitze zerstört. Daraufhin hatte der Jagdpächter eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Im aktuellen Fall wurde der Hochsitz mitsamt Bodenanker demontiert.

Abtransport auf Anhänger?

Er sei vermutlich mittels Anhänger abtransportiert worden, so die Polizei. Den Schaden beziffern die Beamten auf 800 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.