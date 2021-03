In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, bis Freitag, 13.30 Uhr, haben Unbekannte in Pirmasens ein Bienenvolk samt dazugehörigem Bienenstock gestohlen. In dem Bienenstock befanden sich laut Polizei zirka 20.000 Bienen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl beziehungsweise zum Verbleib des Bienenstocks machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens, Telefon 06331/520-0 oder E-Mail: pipirmasens@polizei.rlp.de, zu melden.