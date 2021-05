Unbekannte haben von einem Wingert in Venningen zwischen Sonntag und Montag 300 neu angepflanzte Gewürztraminer-Rebstöcke im Wert von 1000 Euro gestohlen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Demnach handelt es sich um einen Weinberg in der Gemarkung „Im Seelpelter“. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen. Immer wieder gibt es Fälle in der Region, bei denen Diebe frisch gepflanzte Rebstöcke stehlen.