In der Hauptstraße in Schwegenheim ist nach Angaben der Polizei ein Baum mutwillig beschädigt worden. Das habe die Ortsgemeinde bei einer Kontrolle festgestellt. Demnach wurde die Rinde des Baumes rundum eingeschnitten. Zudem wurden offensichtlich mehrere Löcher in den Baumstamm gebohrt, in die eine derzeit noch unbekannte Flüssigkeit gespritzt wurde. Der Polizei zufolge ist der Baum mit großer Wahrscheinlichkeit abgestorben. Die Beamten suchen den Verursacher und bitten um Hinweise. Zeugen sollen sich unter 07274 9580 mit der Polizei in Verbindung setzen.