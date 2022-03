Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr einen Geldautomaten im Globus-Einkaufsmarkt in Neustadt gesprengt. Ob die Täter auch an das Geld in dem Gerät gelangt sind, war am Samstag laut Polizei noch nicht klar. Deshalb kann auch über die Schadenshöhe noch nichts gesagt werden, die Kripo Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt diese telefonisch unter 0621 963-2773 oder per E-Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.