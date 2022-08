In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter für einen kurzzeitigen Stromausfall in Schwegenheim gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, durchtrennten die Unbekannten gegen 3.30 Uhr in der Kauzengasse an einem Strommast die Sicherheitsschlösser einer sogenannten Schaltpumpe, wodurch der Strom ausfiel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.