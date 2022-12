Unbekannte Täter haben über die Weihnachtstage eine Fenstertür im Backsteinhaus in der Nähe des Bahnhofs eingeschlagen. „Es ist zum Heulen“, sagt Thomas Geib – denn Tür und Scheibe waren neu eingebaut. Er geht von einem Schaden in vierstelliger Höhe aus. Juliane und Thomas Geib haben das helle Backsteinhaus, das zuvor jahrzehntelang von der Bahn genutzt worden ist und zuletzt sehr heruntergekommen war, vor einigen Jahren gekauft und bauen es nun um. Anfang kommenden Jahres soll eine Tagesstätte mit 18 Plätzen für Menschen mit psychischer Behinderung in den Gebäude eröffnet werden. Eigentlich war geplant, dass die Einrichtung der Betreibergesellschaft Tagesstätte Bad Dürkheim, deren Gesellschafter der Masurenhof und der Verein Psychosoziale Projekte Leiningerland (beide in Tiefenthal) sind, schon zum Jahresende von der Kurstadt nach Grünstadt umzieht. Doch es gab – wie derzeit überall – Verzögerungen auf der Baustelle. Thomas Geib will sich von dem Schaden durch das eingeschlagene Fenster nicht entmutigen lassen: „Daran soll’s nicht scheitern.“ Er hofft aber, dass jemand etwas gesehen oder gehört hat und Hinweise auf die Täter geben kann. Geib war zuletzt am Nachmittag des 23. Dezember auf der Baustelle und hat den Vandalismus am Morgen nach den Weihnachtsfeiertagen, dem 27. Dezember, festgestellt. Die Adresse des Gebäudes ist Albsheimer Weg 1 – obwohl man von der Lage her eigentlich davon ausgehen könnte, dass es zur Friedrich-Ebert-Straße gehört. Die Polizei nimmt unter Telefon 06359 93120 entsprechende Hinweise auf die Täter entgegen.