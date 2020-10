Am späten Freitagabend ist ein Pizzabote auf einem Parkplatz in Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim) von zwei Männern überfallen und leicht verletzt worden. Der Lieferant hat laut Polizei kurz nach 22 Uhr die zu einem Parkplatz in der Rödersheimer Straße bestellte Ware gebracht, was sich offenbar als eine Falle für den Boten herausgestellt hat. Auf dem Parkplatz haben den Lieferanten zwei Männer erwartet, die ihn ohne Vorwarnung mit Pfefferspray angegriffen haben sollen. Die Box mit den Pizzen haben die unbekannten Täter dem Opfer aus den Händen gerissen. Die beiden haben den Pizzaboten außerdem aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben. Der Lieferant sei darauf jedoch nicht eingegangen und habe sich in eine nahegelegene Gaststätte retten können. Die Täter sind laut Polizei danach zu Fuß in Richtung Dorfmitte geflüchtet. Sie sollen demnach zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Während der Tat haben sie einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 / 933 - 0 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.