Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Mannheimer Rheingoldstraße einen Gullydeckel ausgehoben und damit einen Achsenschaden an einem Polizeiauto angerichtet. Und damit nicht genug: Sie legten den Deckel auf die Straßenbahngleise, dort konnte Schlimmeres verhindert werden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, fuhr ein Streifenwagen gegen 4 Uhr über den offenen Kanal. Die Hinterachse des Autos wurde so stark beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Die Beamten blieben unverletzt und machten sich auf die Suche nach dem Gullydeckel. Fündig wurden sie auf den Straßenbahngleisen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich telefonisch unter 0621/833970 melden.