Unbekannte haben am Donnerstagvormittag gleich in zwei Landauer Apotheken gefälschte Rezepte vorgelegt. Dadurch wollten sie verschreibungspflichtige Medikamente erhalten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der erste Fall gegen 11.35 Uhr in der Bahnhofsapotheke in der Ostbahnstraße, wenig später in der Adler-Apotheke am Rathausplatz. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.