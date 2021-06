Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Pizzaautomaten in der Unteren Hauptstraße in Steinfeld geknackt und daraus eine Geldkassette gestohlen. Laut Polizei beobachteten Zeugen drei Männer. Demnach rannten diese nach dem Aufbruch des Automaten zu einem in der Gartenstraße abgestellten silbernen Auto und rasten ohne Licht davon. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340.