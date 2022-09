Unbekannte haben auf einem Winzerfest in Rheinland-Pfalz ein mobiles Toilettenhäuschen samt Besucher umgekippt. Der unappetitliche Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag in Bingen, wie die Polizei berichtete. Ein 63-Jähriger suchte gegen Mitternacht ein Dixi-Klo auf dem Veranstaltungsgelände auf, um seine Notdurft zu verrichten. Vier bis fünf Unbekannte näherten sich daraufhin und erlaubten sich den nach Polizeiangaben „grausigen Scherz“.

Nach dem Umsturz der Toilette konnte sich der 63-Jährige demnach „eingesaut“ aus der Kabine befreien. Er wurde von Mitarbeitern des Ordnungsamtes nach Hause gebracht. Die mutmaßlichen Randalierer verschwanden indes unerkannt.