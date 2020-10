Unbekannte haben am Mittwoch in der Straße Am Schloßberg in einem Gully weiße Farbreste entsorgt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.