Es war ein Scherz, der böse hätte enden können. Die Polizei wurde am Samstagmorgen über mehrere herausgehobene Gullydeckel im Bereich Rathausstraße/Busbahnhof informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte insgesamt 16 Gullydeckel herausgehoben haben. Da sich die Abdeckungen in unmittelbarer Nähe der Sinkkästen befanden, konnten sie sofort wieder eingesetzt werden, teilte die Polizei mit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.