Am Montag ist der Amazon-Account eines 66-jährigen Mannes aus Welchweiler gehackt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, bestellten die unbekannten Täter anschließend Waren im Wert von über 1000 Euro an eine Lieferadresse in Großbritannien. Die Beamten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei betont, es sei wichtig, sichere Passwörter zu benutzen. Für eine Beratung über Sicherheitsvorkehrungen im Internet stehe sie zur Verfügung.