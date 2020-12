Die Polizei hat am Donnerstag den Fundort der Leiche in der Staubörnchenstraße mit Spürhunden untersuchen lassen. Das berichtete Bernhard Erfort, Sprecher der Polizei in Kaiserslautern, der RHEINPFALZ. Was genau die Hunde, die eigens aus Thüringen angefordert worden waren, gesucht haben, wollte Erfort aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Wie berichtet, wurde der Polizei am Montag durch eine Zeugin eine Frauenleiche in der Staubörnchenstraße in der Innenstadt gemeldet. Die Identität der Frau steht nach Polizeiangaben noch nicht fest, ist aber Gegenstand der Ermittlungen der Beamten. Wie die Frau gestorben ist, wollte die Polizei auch nicht sagen, die Beamten gehen aber von einem Tötungsdelikt aus.

Die Frau ist nach Polizeiangaben zwischen 35 und 50 Jahren alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Sie hatte braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten Unterschenkel hatte sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Sie war mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Außerdem trug die Tote ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel. Die Polizei hat Fotos der Toten auf ihre Internetseite gestellt.

Laut Erfort gingen durch die öffentliche Fahndung bereits viele Hinweise bei der Polizei ein, denen aktuell noch nachgegangen wird.