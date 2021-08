In Speyer gab es laut Polizei mehrere Brandattacken auf Corona-Impf- und -Testeinrichtungen. Am Montag, 9 Uhr, wurde demnach eine Plane am Schnelltestzentrum in der Auestraße in Brand gesetzt und komplett zerstört. Auch ein Pavillon sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Sachschaden: 2000 Euro. Über weitere Attacken vom Samstag informierte die Polizei ebenfalls am Dienstag: Um 21.14 Uhr hätten Zeugen eine brennende Plane an einem Zaunelement im rückwärtigen Bereich des Impfzentrums an der Stadthalle gemeldet. „Eine Gefährdung des Impfzentrums selbst bestand aufgrund der räumlichen Distanz des Zaunelements zum Impfzentrum nicht“, so die Polizei, die den Sachschaden auf 100 Euro beziffert. Schon am 9. August hatten Unbekannte Sichtschutzplanen des Impfzentrums angezündet.

Der andere Fall am Samstag hat sich laut Polizei um 22.10 Uhr auf dem Festplatz ereignet. Hier seien drei brennende Planen an einem Zaun des Schnelltestzentrums festgestellt worden. Die Feuerwehr habe sie noch vor Eintreffen der Polizei gelöscht. Sachschaden: 60 Euro. „Die Ermittlungen in allen drei Fällen dauern an“, informiert die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.