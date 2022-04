Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Kropsburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim im Bereich von noch unbewohnten Neubauten Baumaterial entzündet. Laut Polizei konnte dank des Einsatzes der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an und werden durch die Kriminalinspektion Ludwigshafen geführt. Hinweise auf die Täter werden von der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122, sowie von der Kriminalinspektion Ludwigshafen, 0621 963-2773, entgegengenommen.