In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang auf das Gelände des Haßlocher Solarparks verschafft. Ob sie etwas stehlen konnten, ist laut Polizeibericht offen: Weil der Park derzeit erweitert wird, muss zuerst der große Bestand an gelagerten Gegenständen geprüft werden. Zugang hatten sich die Täter direkt am Zufahrtsweg verschafft, weshalb sie laut Polizei vermutlich ein Transportmittel dabei hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Telefon 07274/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.