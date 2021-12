Von „einer Körperverletzung der anderen Art“ berichtet die Polizei aus Dudenhofen. Dort kam es ihren Angaben zufolge am Dienstagmittag gegen 12 Uhr am Ortseingang im Dudenhofener Wald auf der Kreisstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrerinnen. Laut Polizei fühlte sich eine BMW-Fahrerin vermutlich durch den Bremsvorgang einer 42-jährigen vor ihr fahrenden Frau provoziert. „Die BMW-Fahrerin setzte zum Überholen an, um die 42-Jährige im Anschluss bis zum Stillstand auszubremsen“, heißt es im Polizeibericht. Während des darauffolgenden Streits beleidigte die bislang unbekannte BMW-Fahrerin die 42-Jährige, schlug die Fahrzeugtür gegen deren Arm und versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht. Die Frau wurde dabei verletzt. Erst als eine dazukommende Zeugin dazwischen ging, ließ die Beschuldigte von der Frau ab und fuhr davon. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die BMW-Fahrerin eingeleitet. Ihr Fahrzeug sei blau gewesen. Die Beamten bitten die hilfsbereite Zeugin, sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.