Unbekannte haben am späten Sonntagabend in Böhl-Iggelheim Kanaldeckel auf der Straße geöffnet. Laut Polizei wurde dies gegen 23 Uhr gemeldet; eine Anwohnerin teilte mit, dass dunkel gekleidete Personen Kanaldeckel ausheben würden. Die Beamten fanden drei geöffnete Deckel vor und schlossen sie wieder: einen im Bereich der Kreuzung Sandgasse/Oberkreuzstraße, weitere zwei im Kreuzungsbereich Sandgasse/Eichenstraße. Die unbekannten Täter waren verschwunden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden: Telefon 06235 495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.