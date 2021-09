Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths ist in Kabul mit dem künftigen Chef der Taliban-Regierung, Mullah Baradar, zusammengetroffen. Wie die Vereinten Nationen am Montag in New York mitteilten, versprach die afghanische Führung, mit der humanitären Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Unterstützung der Menschen in Afghanistan sicherzustellen. UN-Vertreter Griffiths betonte den Angaben zufolge die Rolle von Frauen bei der Erbringung der Hilfe. Ihre Rechte, ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen müssten gewährleistet werden.

Griffiths wolle in den kommenden Tagen weitere Gespräche führen, auch mit Vertretern von humanitären Organisationen, die noch im Land tätig seien. UN-Generalsekretär Antonio Guterres kündigte ein hochrangiges Ministertreffen an, um über die Lage in Afghanistan zu sprechen. Dem Land drohe eine „humanitäre Katastrophe“, so OCHA. 18 Millionen Menschen benötigten Hilfe zum Überleben. Unterdessen will die EU-Kommission für mögliche Gesprächen mit den Taliban erst die Lage bewerten. Für einen Zeitplan sei es noch „zu früh“, sagte Kommissionssprecherin Nabila Massrali am Montag in Brüssel.