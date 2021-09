US-Präsident Joe Biden hat den Partnern der USA seinen Willen zur Zusammenarbeit zugesichert. „Unsere Sicherheit, unser Wohlstand und unsere Freiheiten sind in meinen Augen so sehr miteinander verbunden wie nie zuvor“, sagte Biden am Dienstag in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. „Deswegen müssen wir zusammenarbeiten wie nie zuvor.“

Biden kündigte zudem an, die USA wollten ihre Klimahilfen für ärmere Länder verdoppeln. „Damit werden die Vereinigten Staaten zum Vorreiter bei der öffentlichen Klimafinanzierung“, sagte der US-Präsident. Zusammen mit der Staatengemeinschaft und anderen Gebern könne so das Ziel, 100 Milliarden Dollar jährlich zur Unterstützung von Entwicklungsländern bereitzustellen, erreicht werden. Im April hatte Biden eine Erhöhung der Klimahilfen auf 5,7 Milliarden Dollar (4,9 Milliarden Euro) pro Jahr angekündigt.