Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Greenpeace wollen die deutschen Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen sowie den deutschen Gas- und Erdölproduzenten Wintershall Dea auf dem Rechtsweg zu mehr Klimaschutz zwingen.

Sie drohen mit Klagen, sollten die vier Konzerne bis 20. September beziehungsweise Ende Oktober keine entsprechenden Unterlassungserklärungen unterschreiben.

In den am Freitag zugestellten Schreiben sollen sich die drei Autohersteller unter anderem verpflichten, bis spätestens 2030 den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner zu stoppen. Wintershall Dea soll spätestens ab 2026 keine neuen Öl- und Gasfelder mehr erschließen. Unterschreiben die Konzerne nicht, würden sie verklagt, kündigten Greenpeace-Anwältin Roda Verheyen und DUH-Anwalt Remo Klinger in Berlin an. Die Enddaten für Verbrennungsmotoren und fossile Brennstoffe ergeben sich laut Klinger unter anderem aus Berechnungen des Weltklimarates (IPCC) und der Internationalen Energieagentur (IEA). Rückenwind verspürten die Verbände dabei durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom April, wonach Klimaschutz Grundrechtsschutz ist, sagte Verheyen: „Wer Klimaschutz verzögert, schadet anderen, und verhält sich damit rechtswidrig.“

Mit diesem Gedanken würden nun solche Unternehmen in die Verantwortung genommen, die für mehr CO 2 -Emissionen verantwortlich sind als ganze Länder, sagte Klinger. „Wenn jetzt zu wenig für den Klimaschutz getan wird, müssen ab 2030 sehr harte Maßnahmen ergriffen werden, um die Pariser 1,5-Grad-Klimaziele zu erreichen. Dass wird dann unser aller Freiheitsrechte massiv einschränken“, warnte er.

Kläger in dem Verfahren sind die DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch, die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, und die „Fridays for Future“-Aktivistin Clara Mayer.

„Diese fossilen Konzerne haben Milliarden Euro verdient mit der Zerstörung unseres Klimas - und das seit vielen Jahren in vollem Bewusstsein, was sie anrichten“, kritisierte Müller-Kraenner. Wintershall Dea sei jährlich für 80 Millionen Tonnen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich und wolle seine fossile Produktion in den kommenden zwei Jahren um weitere knapp 30 Prozent steigern. Zwei neue Gasfelder in Ägypten und Russland würden noch in diesem Jahr erschlossen und bis 2069 solle im Wattenmeer Erdöl gefördert werden: „Das muss gestoppt werden.“

Die Mercedes-Mutter Daimler erklärte, der Konzern habe den „Spurwechsel zur Klimaneutralität bereits eingeleitet“. Bei einer Klage werde sich das Unternehmen „mit allen juristischen Mitteln“ verteidigen. BMW betonte, der Konzern bekenne sich zum 1,5-Grad-Ziel. BMW sei in der Branche Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel.

VW erklärte, der Wolfsburger Konzern habe sich bereits 2018 „klar zum Pariser Klimaabkommen bekannt“, und verwies auf die Milliardeninvestitionen des Autobauers in Elektromobilität. Die Ankündigung einer Klage gegen ein einzelnes Unternehmen halte VW „nicht für ein angemessenes Mittel zur Lösung wichtiger gesellschaftlicher Herausforderungen“.

