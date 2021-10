Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hat eingeräumt, über drei Jahre Werbung auf Facebook geschaltet und dabei gezielt potenzielle Wähler von Bündnis 90/Die Grünen angesprochen zu haben. Zuvor hatten Jan Böhmermann im ZDF und der SWR die Vorgänge öffentlich gemacht.

Nach der Beförderungsaffäre im Jahr 2020 steht das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz erneut vor einem Skandal. Zunächst hatte der ZDF-Moderator Jan Böhmermann darauf aufmerksam gemacht, dass Facebook-Werbung aus dem Ministerium gezielt auch an Menschen ausgespielt wurde, die das Merkmal „interessiert an der Partei Bündnis 90/Die Grünen“ erfüllten.

Parteipolitische Neutralität gefordert

Am Freitag legte der SWR nach. Demnach war es eher die Regel als die Ausnahme, dass die Parteiklientel angesprochen wurde. Der SWR zitiert dazu die Düsseldorfer Rechtsprofessorin Sophie Schönberger: „Es handelt sich auf alle Fälle um eine illegale Praxis. Staatliche Öffentlichkeitsarbeit muss parteipolitisch neutral sein – auch in Bezug auf den Adressatenkreis.“ Das Ministerium räumte den Fehler ein. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung heißt es. „Eine solche Zielgruppenauswahl ist falsch und inakzeptabel.“

Ministerin Anne Spiegel (Grüne), die im Dezember 2020 nach dem Rücktritt Ulrike Höfkens (Grüne) die Leitung des Ministeriums übernommen hatte, habe von dem Verfahren keine Kenntnis gehabt, sie habe die Anzeigenschaltung nach Hinweisen aus der Redaktion „ZDF Magazin Royale“ sofort gestoppt. Nach Ministeriumsangaben hätten Mitarbeiter des Hauses das parteipolitische Merkmal in die Auswahl aufgenommen.

CDU will Aufklärung im Parlament

Seit 2018 seien 10.600 Euro für die Facebook-Werbung ausgegeben worden, zwei Drittel der 174 Anzeigen seien an den Interessentenkreis der Partei Bündnis 90/Die Grünen ausgespielt worden.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf spricht von „fortgesetzten Rechtsverstößen“ im Umweltministerium und kündigte eine parlamentarische Aufarbeitung an.