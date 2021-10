Angesichts der Ablehnung eines generellen Tempolimits durch die Parteien einer möglichen Ampel-Koalition hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine befristetes Tempolimit gefordert.

„Der Verkehrssektor wird 2021 selbst die schwachen Einsparziele des bisherigen Klimaschutzgesetzes reißen“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Freitag. Die Bundesregierung sei daher zu Sofortmaßnahmen verpflichtet. Einzig wirksames Instrument sei ein Tempolimit. Dieses müsse deshalb ab Januar zumindest für die Jahre 2022 bis 2024 gelten. „Zeitlich befristete Tempolimits beispielsweise wegen Frostschäden sind gängige Praxis“, betonte Resch. „Jetzt braucht es eben ein Tempolimit wegen Klimaschäden.“ Ein temporäres Tempolimit stehe zudem „nicht im Widerspruch zum Sondierungspapier“ von SPD, Grünen und FDP. Mit einem Tempolimit für Autobahnen und der Absenkung der Höchstgeschwindigkeit außerorts auf 80 und innerorts auf 30 Stundenkilometer könnten bis zu acht Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden, erklärte die Umwelthilfe. Sie will auch ihren Plan weiter verfolgen, ein Tempolimit notfalls gerichtlich zu erzwingen.

Umfrage: Mehrheit der Bürger für Tempolimit

Eine Mehrheit der Bürger in Deutschland ist laut einer Umfrage für ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. 60 Prozent der Befragten bezeichneten dies im aktuellen „Deutschland-Trend“ im ARD-Morgenmagazin als richtige Maßnahme – im Juni 2021 seien es 57 Prozent gewesen.