Silvester ist für viele Hunde und deren Besitzer ein Albtraum. Aus Angst vor lauten Böllern und dem Geräusch schriller Raketen geraten die Tiere in Panik. Aber was tun, um traumatisierten Haustieren den Stress zu nehmen? Hundeprofi Martin Rütter hat dazu einen umstrittenen Tipp parat. Sein Vorschlag: dem Vierbeiner einen Schluck Eierlikör zu verabreichen, um ihn in einen Schlummerzustand zu versetzen. Das stößt bei Hundehaltern im Netz auf heftige Kritik, da Alkohol für Hunde giftig ist. Unterstützung erhält Rütter hingegen von manchen Tierärzten, die ebenfalls auf eine kleine Menge Eierlikör zur Beruhigung verängstigter Fellnasen setzen.