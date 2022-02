Das Vorhaben von Maria Frederking, ein über 250 Jahre altes Fachwerkhaus für eine Einrichtung für Betreutes Wohnen abreißen zu wollen, hat in Herxheim hohe Wellen geschlagen. Nun erzählt ein Nachbar, warum auch er sich dagegen entschieden hat, sein Fachwerkhaus zu erhalten. Ein anderer Dorfbewohner hat die aufwendige Sanierung eines solch schmucken Altbaus hingegen in Angriff genommen. Was sagt bei all der Diskussion eigentlich der Denkmalschutz dazu? Das erfahren Sie im ausführlichen Bericht.