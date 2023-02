Zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine wird am Samstag in Berlin mit Tausenden Demonstranten gerechnet. Die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht hat gemeinsam mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zu einer Großkundgebung in der Hauptstadt aufgerufen. Beide haben ein „Manifest für den Frieden“ veröffentlicht und dafür viel Kritik, aber auch Zuspruch erhalten.

Kritik gibt es nicht zuletzt, weil die Demo Wagenknechts und Schwarzers auch von Gruppen der extremen Rechten beworben wird. Linken-Parteichef Martin Schirdewan warnte vor einer Unterwanderung der Friedensbewegung. „Ich sehe mit Sorge, dass die extreme Rechte massiv zu mobilisieren scheint“, sagte Schirdewan dem Portal Zeit Online. Auch das Bundesinnenministerium warnte vor einer Beeinflussung von Kundgebungen durch Rechtsextremisten.

Das Manifest wurde inzwischen auch von führenden AfD-Politikern unterzeichnet, darunter Parteichef Tino Chrupalla. Dieser warb am Donnerstag für die Teilnahme an den von seiner Partei unterstützten Kundgebungen gegen den Krieg. „Wir sind die Friedenspartei“, erklärte der AfD-Chef. Er forderte ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine.

