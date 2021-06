Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 16-Jährigen, die sich laut Polizei am späten Freitagabend am Lambsheimer Weiher ereignet haben soll, spricht der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Hubert Ströber, von einer aktuell noch dünnen Informationslage. „Der Hergang ist unklar“, so Ströber am Montag. Aufgrund des bisher geschilderten Sachverhalts müsse man noch skeptisch sein, und die betroffene Jugendliche werde demnächst noch einmal vernommen. Laut Ströber ist es seiner Behörde im Moment nicht möglich zu sagen, ob eine Vergewaltigung im juristischen Sinne stattgefunden hat.

Eine Reportage über die Jugendszene am Nachtweideweiher lesen Sie hier.