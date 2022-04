Seit der Spielzeit 2020/21 ist Daniele Squeo Generalmusikdirektor des Pfalztheaters, doch so richtig angekommen ist der italienische Dirigent vielleicht erst am Samstagabend. Endlich konnte das Kaiserslauterer Haus wieder große Oper ohne Corona-Einschränkungen bieten. Die Premiere von Gounods „Roméo et Juliette“ war musikalisch und sängerisch ein mitreißender Abend.

Eine ausführliche Besprechung lesen Sie hier: