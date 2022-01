Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagabend für einen größeren Feuerwehreinsatz in Kaiserslautern gesorgt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass ein Baum den Blechhammerweg sowie Teile der parallel laufenden Bahngleise blockiert. Laut Polizei wurde der Schienenverkehr kurzfristig gestoppt, bis die Feuerwehr den Gleisbereich freiräumen konnte. Die Fahrbahn des Blechhammerwegs konnte in der Nacht nicht vom Baum befreit werden. Die Aufräumarbeiten sollen laut Polizei im Laufe des Montagsvormittags durchgeführt werden. Bis dahin wurde eine Vollsperrung des Blechhammerwegs im Bereich der Einmündung Danziger Straße, von der Berliner Straße kommend, eingerichtet. Eine Umleitung ist ausgeschildert.