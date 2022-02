(aktualisiert) Weil ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war und es zu zwei Unfällen kam, war die B9 am Sonntagnachmittag in Höhe Germersheim-Mitte in Richtung Karlsruhe gesperrt. Gegen 14 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Baum umgestürzt sei. Infolge dessen sei es zu dem ersten Unfall gekommen. Zunächst wurde nur eine Spur gesperrt. Nachdem es einen weiteren Auffahrunfall gab, wurden beide Fahrspuren gesperrt. Bei dem Folgeunfall sei ein Beteiligter leicht verletzt worden. Die Straßenmeisterei war vor Ort, um den Baum zu beseitigen. Der Verkehr wurde bei Lingenfeld-Süd umgeleitet. Gegen 16 Uhr war die B9 wieder frei. Ansonsten habe es keine Sturmschäden im Dienstbezirk Germersheim gegeben, teilt die Polizei am frühen Abend auf Nachfrage mit. Auch im Bereich der Inspektion Wörth gab es nur eine Sturm-Meldung: In der Hauptstraße in Kandel war ein Bauzaun-Element umgestürzt.