Die B9 in Höhe Germersheim-Mitte ist derzeit in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt. Ein Baum war auf die Fahrbahn gestürzt, es kam zu zwei Unfällen. Laut Polizei ist die Straßenmeisterei vor Ort, um den Baum zu beseitigen. Auch der Abschleppdienst ist unterwegs. Der erste Unfall sei in Zusammenhang mit dem umgestürzten Baum passiert. Etwas später sei es zu einem Folgeunfall gekommen, aufgrund dessen beide Fahrspuren gesperrt wurden. Der Verkehr wird bei Lingenfeld-Süd umgeleitet. Die Polizei ist noch vor Ort.