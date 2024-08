Mehrere umgestürzte Bäume haben die Bundesstraße 37 zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim am Dienstagabend vollständig blockiert. Die Straße war in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehren aus Frankenstein und Bad Dürkheim arbeiteten von beiden Seiten daran die Strecke freizuräumen. Aktuell ist die Straße wieder frei und befahrbar, wie die Polizei Bad Dürkheim am Mittwochmorgen bestätigte.