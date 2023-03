Zu viele Fehlwürfe im Restmüll

Die Landauer sind noch nicht gut genug beim Mülltrennen. Im Restmüll landen zu viele Bioabfälle und Wertstoffe. Das Problem hat auch der Kreis Südliche Weinstraße. Während der die Biotonne schon ab Mai wöchentlich leeren lässt, geht die Stadt einen anderen Weg.

Selbst Holz machen – so klappt’s

In den Waldgemeinden besitzt etwa 90 Prozent der einheimischen Bevölkerung ein Stück Forst. Etliche machen ihr Brennholz selbst. Die Energiekrise hat diesen Trend noch angefeuert. Was sollten private Waldeigentümer beim Baumfällen und Co. beachten?

Werkstatt für Zweiräder am Start

„Wir sind traurig“, hieß es vor einigen Wochen auf der Facebook-Seite von Café Asyl. Die Fahrradwerkstatt müsse geschlossen werden. Obwohl der Bedarf groß ist. Doch nun können Geflüchtete, die einen fahrbaren Untersatz brauchen, wieder hoffen.

Sternekoch eröffnet neues Lokal

Sternekoch Faycal Bettioui hat Neupotz und die „Krone“ verlassen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ spricht er über neue Projekte und räumt mit alten Gerüchten auf.

Bäume bei Schrebergärten gefällt

In den vergangenen Wochen hat die Stadt Germersheim auf ihrem Gelände zwischen Schrebergärten und alter Schiffbrückenstraße kräftig abgeholzt. Das Gelände wird jedoch nicht für die geplante Wohnbebauung auf der ehemaligen Werft benötigt.