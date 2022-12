Ein Hoch auf Pommes Schranke: Fritten mit Mayonnaise plus Ketchup zu essen, ist die beliebteste Variante unter Erwachsenen in Deutschland. 28 Prozent mögen Pommes frites am liebsten rot-weiß, wie aus einer repräsentativen Yougov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. 26 Prozent sagen „mit Mayonnaise“, 21 Prozent „mit Ketchup“, 12 Prozent „ohne alles“. Der Rest macht keine Angabe oder gibt an, Pommes nie zu essen.

Männer mögen Fritten mit Mayo mehr (27 Prozent) als mit Ketchup oder rot-weiß (je 25 Prozent). Bei Frauen liegen Fans von Rot-Weiß (31 Prozent) vor denen von Mayo (24) und Ketchup (17). Bei ihnen sind 11 Prozent Pommesverächter, bei den Männern nur 6 Prozent.