Wer vor einem Jahr dachte, Corona wäre bald Geschichte, für den sind die letzten Tage 2021 besonders bitter: Wieder Ausnahmesituation, wieder Kontaktbeschränkungen. Wir haben unter anderem mit Brüdern gesprochen, die nun doch getrennt ins neue Jahr starten müssen, mit Menschen, die in trauter Zweisamkeit, im Pferdestall oder doch ganz allein feiern. Und mit Leuten, die sich mehr staatliche Kontrolle in Sachen Pandemiebekämpfung wünschen, und anderen, die 2G „unfassbar“ finden. Und so mancher will einfach nur noch weg.

