Rund 60 Prozent der Erwachsenen bereiten echte Sommertage mit mehr als 25 Grad kein besonderes Wohlgefühl. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Auf die Frage „Bei welcher Tagestemperatur fühlen Sie sich persönlich am wohlsten?“ gaben 54 Prozent die Spanne „20 bis 24 Grad“ an und 7 Prozent sogar „unter 20 Grad“. 30 Prozent fühlen sich bei „25 bis 29 Grad“, 5 Prozent bei „30 bis 35 Grad“ am wohlsten. Nur jeder hundertste Erwachsene mag demnach Temperaturen über 35 Grad besonders gern. Der Rest machte keine Angabe.

Als „Sommertag“ definieren Meteorologen Tage, an denen das Maximum mindestens 25,0 Grad beträgt. Ein „Heißer Tag“ (früher auch Tropentag genannt) hat 30 Grad Celsius Lufttemperatur und mehr.