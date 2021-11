Rund drei Viertel der vollständig Geimpften in Deutschland sind offenbar bereit für eine weitere Impfdosis gegen Covid-19. Bei einer im September durchgeführten Umfrage zeigten sich 78 Prozent offen für eine Auffrischung, wie die Universität Hamburg am Mittwoch mitteilte. Unter den über 65-Jährigen ist die Bereitschaft mit 89 Prozent demnach noch höher.

In anderen europäischen Staaten gebe es unter vollständig Geimpften eine ähnlich hohe Bereitschaft für eine weitere Impfung, so die Uni unter Berufung auf die in acht Ländern durchgeführte Befragung. Am höchsten sei sie mit mehr als 84 Prozent in Großbritannien und Dänemark, am niedrigsten mit 67 Prozent in Frankreich.

