Werner Simon, Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und von 1998 bis 2019 in Personalunion Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU), der Industrieverbände Neustadt an der Weinstraße (IVN) und des Arbeitgeberverbands PfalzMetall, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er habe sich in seinem langjährigen engagierten Wirken um die rheinland-pfälzische Wirtschaft verdient gemacht und die Leistungsfähigkeit der Sozialpartnerschaft auch in schwierigen Zeiten unter Beweis gestellt, so am Montag LVU-Präsident Johannes Heger und Geschäftsführer Karsten Tacke. Der Trauergottesdienst für Werner Simon findet statt am Donnerstag, 2. Juni, 13 Uhr, in der Pauluskirche in Neustadt statt.

Einen weiteren Text zum Tode Werner Simons mit einer Würdigung durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer lesen Sie hier