Um seiner Abschiebung zu entgehen, ist ein aus Nigeria stammender Mann am Mittwochabend aus dem Fenster seiner Wohnung in der Hauptstraße in Pirmasens gesprungen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Einsatzkräfte der Stadt, der Ausländerbehörde und der Polizei kurz nach 18 Uhr die Wohnung des Mannes aufgesucht. Während er seine persönlichen Gegenstände zusammenpackte, riss er unvermittelt ein Fenster auf und sprang. Er landete zunächst auf einem Vordach eines Geschäfts und setzte seine Flucht dann zu Fuß in Richtung Exerzierplatz fort.

In der Ringstraße konnte er von den Einsatzkräften gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Bei seinem Fluchtversuch zog sich der 32-Jährige Verletzungen am Kopf und an den Beinen zu. Er wurde ins Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung gebracht. Seine Abschiebung wurde vorerst ausgesetzt.